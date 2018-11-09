Киев, 9 ноября. Украинский президент Петр Порошенко встретится с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) 13 ноября, сообщили в канцелярии Киевской митрополии.

«Подробности мы пока не комментируем», — цитирует ТАСС представителя УПЦ МП.

В канцелярии не стали сообщать, будет ли на встрече присутствовать митрополит Онуфрий.

Ранее в украинском СМИ был опубликован документ-распоряжение о созыве всех священнослужителей на встречу с Порошенко. В документе говорится, что участие всех епархиальных и викарных архиереев «обязательно».

Напомним, в этом году Киев заявил о желании разорвать связи с Московским патриархатом и создать отдельную украинскую церковь. В апреле Порошенко написал письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию. Константинополь в середине октября объявил о том, что приступает к процессу предоставления Киеву автокефалии. В ноябре украинский лидер заявил, что представителям РПЦ не место на Украине, и призвал их ехать домой — в Россию. В РПЦ заявление Порошенко вызвало недоумение, его назвали дискриминацией.