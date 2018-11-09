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Путин пообещал Назарбаеву сделать все, чтобы туризм между странами «заиграл»

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Путин пообещал Назарбаеву сделать все, чтобы туризм между странами «заиграл»

Петропавловск (Казахстан), 9 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым предложил ему начать работу по развитию туризма между Россией и Казахстаном. 

В ходе беседы с Назарбаевым российский лидер отметил рост товарооборта между государствами, а также указал на очень разносторонние взаимоотношения в сфере экономики. Теперь необходимо добавить к этому и туризм, потенциал которого для Казахстана и России очень значим, подчеркнул Путин.

«Мы со своей стороны будем делать все, чтобы и это направление деятельности у нас «заиграло» как следует», — заверил президент РФ.

Напомним, в пятницу сообщалось, что Россия и Казахстан намерены создать промышленную кооперацию, целью которой станет производство и продвижение многоцелевого самолета авиации общего назначения Ил-103М. 

Ранее Назарбаев назвал отношения между Россией и Казахстаном образцовыми.

Автор: Тимур Румянцев
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