Число разбойных нападений в России сократилось вдвое — Колокольцев

Москва, 9 ноября. Количество разбойных нападений в России за последние годы сократилось в два раза. Такую статистику в пятницу привел министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

«У нас за последние годы существенно сократилась преступность и, прежде всего, ее тяжкие, наиболее опасные виды»​, — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия-24».

Колокольцев подчеркнул, что число убийств сократилось на 27%, уличная преступность снизилась на 7%. Кроме того, наблюдается хорошая динамика по снижению число квартирных краж и автоугонов.

В то же время глава МВД выразил беспокойство в связи с увеличением случаев мошенничества с использованием банковских карт и страховки.

Ранее сообщалось, что МВД планирует ужесточить наказание за вождение без прав. В настоящее время вождение автомобиля без водительского удостоверения предполагает административный штраф, размер которого может составлять от пяти до 15 тысяч рублей.