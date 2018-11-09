Глава МВД рассказал, как дело Захарченко повлияло на имидж ведомства

Москва, 9 ноября. Дело бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко нанесло сильный удар по репутации ведомства, заявил в пятницу министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

«Не скрою, это было очень сильным репутационным ударом по имиджу министерства внутренних дел», — отметил он в эфире телеканала «Россия-24».

При этом Колокольцев подчеркнул, что большую часть случаев коррупции выявляют сотрудники собственной безопасности МВД.

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В 2016 году он был задержан по обвинению в коррупции. По версии следствия, Захарченко получал взятки четыре раза.

В настоящее время расследование по делу Захарченко продолжается. В среду генеральная прокуратура потребовала изъять имущество на сумму 380 миллионов рублей у Дмитрия Сенина, проходящего по делу в качестве соучастника.

Кроме того, как сообщала газета «Известия», в октябре был арестован подозреваемый в даче взятки Захарченко бизнесмен Валерий Маркелов. По версии следствия, предприниматель перечислил экс-полковнику более двух миллиардов рублей, ежемесячные переводы составляли порядка 150 тысяч долларов.