Киев, 9 ноября. С начала года на Украине произошел 71 случай нападения на сотрудников СМИ, сообщили в пресс-службе Национального союза журналистов Украины.

Только в октябре произошло пять случаев «проявления физической агрессии» в отношении журналистов, сообщили в союзе. Отмечается, что три случая зафиксировали в Киеве, по одному во Львове и Хмельницком.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко констатировал: за последнее время жертвами нападений в основном становятся женщины-журналистки. Он отметил, что в сентябре в семи из девяти случаев нападали на женщин, в октябре тенденции не изменились.

«Ненаказанные преступления порождают новую волну агрессии и насилия, а политики и ответственные лица в правоохранительных структурах вместо однозначной защиты журналистов начинают дискуссии о «плохой журналистике», которая сама провоцирует нападения», — подчеркнул он.

По данным Генпрокуратуры Украины, три года назад было возбуждено 135 уголовных дел по фактам нападений на журналистов. В 2016 году число зарегистрированных дел возросло до 222, а в 2017 году — до 284.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, напомнив странам об обязательствах защищать журналистов, призвала тщательно расследовать преступления против сотрудников прессы.