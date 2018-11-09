Россиянин задержан в Болгарии по требованию США

София, 9 ноября. В городе Варна по требованию США арестован россиянин Александр Ж., сообщил в пятницу генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.

Он уточнил, что о произошедшем российскому диппредставительству по телефону сообщила супруга задержанного. По словам Климанова, официальных данных о случившемся дипломаты пока не получали.

«Генеральное консульство предпримет в связи со сложившейся ситуацией все необходимые меры», — подчеркнул генконсул в беседе с ТАСС.

Как сообщала болгарская газета «Труд», Вашингтон обвиняет россиянина в мошенничестве посредством компьютерных сетей. В США утверждают, якобы Александр Ж. с сентября 2014 года по конец 2016 года манипулировал рекламой в Сети. Ущерб, который, по версии США, мужчина нанес рекламодателям, составляет порядка семи миллионов долларов.

В настоящее время россиянин находится под арестом в Варне. Решается вопрос о его экстрадиции в США. При этом мужчина живет в Болгарии уже восемь лет.

В настоящее время в США по обвинению в якобы имевшей место причастности к деятельности леворадикальной группировки отбывает наказание россиянин Виктор Бут. Он был арестован в Таиланде в 2008 году, экстрадирован в США и приговорен к 25 годам лишения свободы. Ранее жена Бута сообщила, что не может получить американскую визу.