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Россия

Разбойных нападений в России стало в два раза меньше

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Разбойных нападений в России стало в два раза меньше

Москва, 9 ноября. Количество разбойных нападений в России сократилось в два раза за последние годы, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

По словам министра внутренних дел, за последние годы на 27% сократилось количество убийств, на 50% — число разбойных нападений и грабежей. Кроме того, значительно сокращается число квартирных краж, угона автомобилей. На 7% сократилась уличная преступность.

«У нас за последние годы существенно сократилась преступность и, прежде всего, ее тяжкие, наиболее опасные виды​​​», — заметил Колокольцев.

Разбойных нападений в России стало в два раза меньше

Однако МВД беспокоит увеличение страховых видов мошенничества и увеличение мошенничества с использованием платежных карт, добавил он в эфире телеканала «Россия 24».

 

 

Автор: Катерина Иванова
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