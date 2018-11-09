Разбойных нападений в России стало в два раза меньше
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Москва, 9 ноября. Количество разбойных нападений в России сократилось в два раза за последние годы, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
По словам министра внутренних дел, за последние годы на 27% сократилось количество убийств, на 50% — число разбойных нападений и грабежей. Кроме того, значительно сокращается число квартирных краж, угона автомобилей. На 7% сократилась уличная преступность.
«У нас за последние годы существенно сократилась преступность и, прежде всего, ее тяжкие, наиболее опасные виды», — заметил Колокольцев.
Однако МВД беспокоит увеличение страховых видов мошенничества и увеличение мошенничества с использованием платежных карт, добавил он в эфире телеканала «Россия 24».