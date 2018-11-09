«Жду еще и Ахеджакову»: автор идеи наказать Ефремова отбивается от критиков
Автор идеи лишить известного актера Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России сам попал под огонь критики. Напомним, ранее член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян предложил лишить Ефремова почетного звания за антироссийские высказывания во время гастролей на Украине.
На это предложение резко ответили сам Ефремов, а также ранее подвергшийся критике за свою позицию по Украине музыкант Андрей Макаревич. За артиста вступился и актер Михаил Пореченков. Против идеи лишить Ефремова почетного звания высказались коллеги по Госдуме — режиссер Владимир Бортко и депутат Виталий Милонов, которые, впрочем, не стали скрывать своего критического отношения к высказываниям известного артиста.
Оказавшийся застрельщиком скандала блогер Вадим Манукян настаивает на своей правоте и через Федеральное агентство новостей отвечает тем, кто считает, что лишение почетного звания будет для Ефремова чрезмерным наказанием.
«Очень уважаю Владимира Бортко и его творчество; он отметил, что категорически не согласен с высказываниями Ефремова, как и большинство людей в нашей стране, — говорит Манукян. — С другой стороны, Бортко считает, что лишать актера звания за его высказывания нельзя. Так суть моего предложения как раз в том, чтобы лишить звания не за высказывание, а за подачу и концепцию произведения, которое Ефремов исполнял на концертах во время гастролей на Украине».
По мнению блогера, Ефремов сознательно выставил своих соотечественников в неприглядном виде перед украинской аудиторией.
«Типичный россиянин был выставлен в виде пропойцы, который регулярно употребляет асбест и боярышник, — с негодованием напоминает Манукян. — Пренебрежительные высказывания о современном русском мире, заявления, что СССР вообще не должен был существовать: вероятно, относительно всего этого Бортко просто не в курсе».
Что касается заступничества Михаила Пореченкова, то тут, видимо, сыграло роль, что он просто не слышал уничижительных высказываний Ефремова о Донбассе, считает Манукян.
«Судя по всему, Михаил Пореченков высказываний Ефремова не слышал, да он этого и не скрывает, — говорит собеседник ФАН. — Видимо, Пореченков также не знает, что именно говорил на своем украинском концерте Ефремов.
В номере «Телефонодрама» актер беспардонно издевался над Донбассом. А если вспомнить поездку Пореченкова в те края, то, по сути, Ефремов издевался и над ним тоже. И это перед украинской публикой! Так что поддержка коллеги по цеху — это прекрасно, но все же стоит вникать в суть вопроса более тщательно».
Досталось от Манукяна и Макаревичу, который, напомним, достаточно резко ответил на просьбу прокомментировать скандал с Ефремовым.
«Макаревич меня совсем не удивил. Вместо конструктивного ответа он рассказал про каких-то абстрактных депутатов и при этом использовал обсценную лексику! Жду теперь еще и [народную артистку РФ Лию] Ахеджакову с высказыванием на эту тему. Тогда будет полный букет мнений. Хотя она наверняка снова расскажет про «кровавый режим» и «37 год»!» — эмоционально завершил свою отповедь Вадим Манукян.
Напомним, отметившая в этом году 80-летний юбилей известная артистка театра и кино Лия Ахеджакова несколько раз оказывалась в центре скандалов за свои высказывания, в том числе по Украине и Крыму.