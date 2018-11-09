Донбасс: Красный Крест отправил в ДНР и ЛНР 30 тонн гуманитарного груза

Киев, 9 ноября. Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс 30 тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказала пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» в Донбасс проехали три грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Красного Креста​​​. Они везут около 30 тонн груза жителям Луганской и Донецкой народных республик.

Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. Республики сделали это после государственного переворота на Украине. За время конфликта на юго-востоке Украины погибло около 10 тысяч человек. Стороны регулярно вводят режимы перемирия. 29 августа в Донбассе вступило в силу «школьное» перемирие в связи с началом учебного года, однако Киев продолжает обстреливать территории.