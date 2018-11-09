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Украина

Порошенко назвал украинский язык частью «силы и успеха» народа

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Порошенко назвал украинский язык частью «силы и успеха» народа

Киев, 9 ноября. Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с Днем украинской письменности и языка. По его словам, государственный язык является такой же частью «силы и мощи» Украины, как численность армии, «высокооснащенные» вооруженные силы и «развитая экономика».

Украинский язык является сущностью народной идентичности, написал Порошенко в своем аккаунте в Facebook

«Сейчас мы наконец утверждаем украинский язык — составляющую силы и успеха нашего народа — певучий, яркий, разнообразный», — написал Порошенко.

Порошенко также призвал к тому, чтобы «украинская речь звучала в полный голос».

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны стало придерживаться антироссийской риторики. Киев подрывает не только экономическое сотрудничество с Москвой, но и стремится к разрыву культурных связей между народами. Русский язык на Украине стал подвергаться нападкам. Сейчас украинские власти разрабатывают законопроект, который  введет существенные ограничения на использование русского языка в общественных местах. За нарушения ограничений могут появиться штрафы, контролировать исполнение закона будут языковые инспекторы. Уже сейчас областные советы Тернополя, Житомира и Львова ввели запрет на использование русскоязычного культурного продукта: в этих регионах теперь нельзя говорить на русском языке в эфире местных телеканалов и радиостанций, а также транслировать русскоязычные фильмы.

Автор: Регина Пак
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