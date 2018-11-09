«Мы помним и готовы сражаться»: рижане вышли на шествие против коричневой чумы

В преддверии Международного дня против фашизма, расизма и антисемитизма, который отмечают в мире 9 ноября, Русский союз Латвии (РСЛ) и Латвийский антинацистский комитет провели в центре Риги шествие от памятника Свободы до руин Хоральной синагоги, сожженной вместе с 500 евреями 4 июля 1941 года. Корреспондент Федерального агентства новостей рассказывает, как это было.

Характерно, что у памятника Свободы вот уже 24 года 16 марта возложением цветов завершаются шествия в честь легионеров двух дивизий Waffen SS. В чьих рядах были и те, кто расправлялся с евреями в Латвии, проводил карательные операции против мирных жителей Белоруссии, зачищал от партизан Псковскую область, помогал морить блокадой жителей Ленинграда, защищал фашистский Берлин…

Но вечером 8 ноября, выложив перед памятником Свободы свечами шестиконечную звезду, которую были обязаны носить на груди и спине узники Рижского гетто — как и все узники гетто в городах Латвии и за ее пределами во время фашистской оккупации, — латвийские антинацисты двинулись в «Шествие памяти» по Риге.

Вечером 9 ноября в 1938 году началась так называемая Хрустальная ночь, она же Ночь разбитых витрин, по всей нацистской Германии, части Австрии и в Судетской области. Тогда были убиты сотни евреев, 30 тысяч отправлены в тюрьмы и концлагеря, подожжены и разрушены десятки синагог, разграблены принадлежавшие евреям тысячи магазинов, разбитые витрины которых, как хрусталем, усыпали улицы…

Начавшееся по приказу Гитлера 80 лет назад физическое уничтожение евреев (позже названное холокостом — от древнегреческого hobkauston, «всесожжение») в 1941 году охватило и Латвию, где за полгода были уничтожены более 70 тысяч местных евреев. С этим отлично справлялись зондер-команды, укомплектованные местными доброхотами. Это был «отличный бизнес» — безнаказанно грабить и насиловать, врываясь в еврейские дома и квартиры.

Затем в Латвию из-за «подходящей атмосферы в обществе», как отмечало нацистское начальство, стали свозить на убой евреев из других стран Европы. Во втором павильоне знаменитого Центрального рижского рынка, где сейчас молочный и овощной отделы, шла бойкая торговля европейской одеждой и обувью, снятой с детей и взрослых перед массовыми казнями…

По пути участники шествия зажгли свечи у трех домов, в которых укрывались евреи во время оккупации Риги нацистами. Всего таких в латвийской столице, на которых имеются мемориальные таблички, пять. Из 100 тысяч обреченных на смерть евреев в Латвии были спасены примерно 400 человек.

Едва 1 июля 1941 года фашисты вошли в Ригу, как их уже встречали готовые к сотрудничеству местные нацисты. Из них стали формировать так называемые группы самоохраны. Так, к концу июля в отряде 31-летнего адвоката Виктора Арайса насчитывалось уже около сотни карателей: студентов университета, старшеклассников, офицеров бывшей латвийской армии, полицейских и айзсаргов (с латышского — «защитников», военизированной организации по типу народных дружин).

Деятельность команды Арайса началась с сожжения 4 июля рижской Хоральной синагоги, где были уничтожены примерно пятьсот человек — в основном семьи еврейских беженцев из литовского Шяуляя и несколько десятков евреев, собранных из окрестных домов. Людей, пытавшихся выбраться из окон обложенного дровами и облитого керосином здания, расстреливали. А потом, чтобы ускорить процесс, закидывали ручными гранатами…

В Риге в тот же день были разгромлены и два десятка других синагог и молельных домов.

Нашу небольшую процессию антинацистов числом около ста человек, пришедших в сквер с мемориальными руинами на пересечении улиц Гоголя и Дзирнаву, встречали лишь зажженные загодя свечи. Никакой подсветки здесь властями не предусмотрено.

Перед собравшимися выступили сопредседатель Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен, лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок и депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов. А затем участники шествия возложили цветы и зажгли свечи у памятника латвийским праведникам, спасавшим евреев в годы войны.

«Тем, кто родились после войны, казалось, что ужас нацизма принадлежит навсегда прошлому, что это никогда не вернется, — сказал у руин сожженной синагоги евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов. — Но в современной Европе мы наблюдаем неонацизм, массу случаев, когда крайне правые нападают на людей, которые придерживаются других взглядов. Их бьют, убивают, и это происходит во многих странах Европы. Нападают и на представителей национальных меньшинств и мигрантов. Реагируя на эти страшные факты, Европарламент на прошлой неделе проголосовал за резолюцию, которая осуждает неонацизм и неофашизм в Европе. Да, это, конечно, важный и серьезный шаг. За эту антифашистскую резолюцию проголосовало абсолютное большинство депутатов Европейского парламента. Причем даже значительная часть правых депутатов голосовала за то, чтобы осудить нацизм, призвать государства мира и Европы бороться с возрождением нацизма.