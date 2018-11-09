«Мы помним и готовы сражаться»: рижане вышли на шествие против коричневой чумы
В преддверии Международного дня против фашизма, расизма и антисемитизма, который отмечают в мире 9 ноября, Русский союз Латвии (РСЛ) и Латвийский антинацистский комитет провели в центре Риги шествие от памятника Свободы до руин Хоральной синагоги, сожженной вместе с 500 евреями 4 июля 1941 года. Корреспондент Федерального агентства новостей рассказывает, как это было.
Характерно, что у памятника Свободы вот уже 24 года 16 марта возложением цветов завершаются шествия в честь легионеров двух дивизий Waffen SS. В чьих рядах были и те, кто расправлялся с евреями в Латвии, проводил карательные операции против мирных жителей Белоруссии, зачищал от партизан Псковскую область, помогал морить блокадой жителей Ленинграда, защищал фашистский Берлин…
Но вечером 8 ноября, выложив перед памятником Свободы свечами шестиконечную звезду, которую были обязаны носить на груди и спине узники Рижского гетто — как и все узники гетто в городах Латвии и за ее пределами во время фашистской оккупации, — латвийские антинацисты двинулись в «Шествие памяти» по Риге.
Вечером 9 ноября в 1938 году началась так называемая Хрустальная ночь, она же Ночь разбитых витрин, по всей нацистской Германии, части Австрии и в Судетской области. Тогда были убиты сотни евреев, 30 тысяч отправлены в тюрьмы и концлагеря, подожжены и разрушены десятки синагог, разграблены принадлежавшие евреям тысячи магазинов, разбитые витрины которых, как хрусталем, усыпали улицы…
Начавшееся по приказу Гитлера 80 лет назад физическое уничтожение евреев (позже названное холокостом — от древнегреческого hobkauston, «всесожжение») в 1941 году охватило и Латвию, где за полгода были уничтожены более 70 тысяч местных евреев. С этим отлично справлялись зондер-команды, укомплектованные местными доброхотами. Это был «отличный бизнес» — безнаказанно грабить и насиловать, врываясь в еврейские дома и квартиры.
Затем в Латвию из-за «подходящей атмосферы в обществе», как отмечало нацистское начальство, стали свозить на убой евреев из других стран Европы. Во втором павильоне знаменитого Центрального рижского рынка, где сейчас молочный и овощной отделы, шла бойкая торговля европейской одеждой и обувью, снятой с детей и взрослых перед массовыми казнями…
По пути участники шествия зажгли свечи у трех домов, в которых укрывались евреи во время оккупации Риги нацистами. Всего таких в латвийской столице, на которых имеются мемориальные таблички, пять. Из 100 тысяч обреченных на смерть евреев в Латвии были спасены примерно 400 человек.
Едва 1 июля 1941 года фашисты вошли в Ригу, как их уже встречали готовые к сотрудничеству местные нацисты. Из них стали формировать так называемые группы самоохраны. Так, к концу июля в отряде 31-летнего адвоката Виктора Арайса насчитывалось уже около сотни карателей: студентов университета, старшеклассников, офицеров бывшей латвийской армии, полицейских и айзсаргов (с латышского — «защитников», военизированной организации по типу народных дружин).
Деятельность команды Арайса началась с сожжения 4 июля рижской Хоральной синагоги, где были уничтожены примерно пятьсот человек — в основном семьи еврейских беженцев из литовского Шяуляя и несколько десятков евреев, собранных из окрестных домов. Людей, пытавшихся выбраться из окон обложенного дровами и облитого керосином здания, расстреливали. А потом, чтобы ускорить процесс, закидывали ручными гранатами…
В Риге в тот же день были разгромлены и два десятка других синагог и молельных домов.
Нашу небольшую процессию антинацистов числом около ста человек, пришедших в сквер с мемориальными руинами на пересечении улиц Гоголя и Дзирнаву, встречали лишь зажженные загодя свечи. Никакой подсветки здесь властями не предусмотрено.
Перед собравшимися выступили сопредседатель Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен, лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок и депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов. А затем участники шествия возложили цветы и зажгли свечи у памятника латвийским праведникам, спасавшим евреев в годы войны.
«Тем, кто родились после войны, казалось, что ужас нацизма принадлежит навсегда прошлому, что это никогда не вернется, — сказал у руин сожженной синагоги евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов. — Но в современной Европе мы наблюдаем неонацизм, массу случаев, когда крайне правые нападают на людей, которые придерживаются других взглядов. Их бьют, убивают, и это происходит во многих странах Европы. Нападают и на представителей национальных меньшинств и мигрантов.
Реагируя на эти страшные факты, Европарламент на прошлой неделе проголосовал за резолюцию, которая осуждает неонацизм и неофашизм в Европе. Да, это, конечно, важный и серьезный шаг. За эту антифашистскую резолюцию проголосовало абсолютное большинство депутатов Европейского парламента. Причем даже значительная часть правых депутатов голосовала за то, чтобы осудить нацизм, призвать государства мира и Европы бороться с возрождением нацизма.
Кстати, в этой резолюции, помимо случаев насилия над левыми политиками, общественными деятелями, эмигрантами, представителями национальных меньшинств, был приведен также пример Латвии, т. е. ежегодные шествия 16 марта, которые превратились под воздействием национальной элиты Латвии в день чествования людей (легионеров Waffen SS. — Прим. ФАН), которые сражались против антигитлеровской коалиции. Так вот, 16 марта в этой резолюции было упомянуто в негативном контексте.
Но, положа руку на сердце, я вам должен сказать, что эта резолюция, законы, конвенции, мнения международного сообщества ничего не будут значить, если мы с вами, жители Латвии, жители Европы, все люди доброй воли на Земле, не будем регулярно говорить нацизму «нет!». И сегодняшняя наша акция, наше шествие — это наш малый вклад в великое дело борьбы против возрождения коричневой чумы. Кто, если не мы? Только мы все вместе можем остановить неонацизм, и мы это сделаем. Спасибо, друзья, что мы сегодня вместе прошли по холодной прозябшей Риге сюда, к стенам сожженной синагоги, для того чтобы сказать: мы помним и готовы сражаться».