Выборы в Приморье: в чем причины «самострела» Ищенко?

В недалеком прошлом бизнесмен и коммунист Андрей Ищенко, прославившийся во время скандальных выборов в Приморье, все же выдвинул свою кандидатуру на повторные выборы. Сделал это вопреки решению КПРФ и, по сути, совершил политическое харакири.

Выборы 2018 года в Приморье могут поставить рекорд по скандальности, странности и абсурду. Главным их персонажем, которому было суждено связать обе части выборов в одно целое, стал Андрей Ищенко.

Мало кому известный бизнесмен едва не стал губернатором Приморья, поскольку оказался на самом гребне волны протестного голосования. После отмены результатов выборов одним из самых любопытных стал вопрос, как же поступят Ищенко и выдвинувшая его партия КПРФ? Что они сделают? Не признают отмену выборов? Выдвинутся повторно? Откажутся от выдвижения?

КПРФ и Ищенко выбрали сразу все варианты. Сначала не признали отмену выборов, затем отказались от участия в повторных выборах, но, как оказалось, ненадолго. Ищенко внезапно заявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Для чего ему понадобилось портить отношения с недавними коллегами и делать себе политическое харакири? Тем более что никакой выгоды Ищенко не извлечет: эксперты убедительно показывают, что он не только выиграть выборы, но даже зарегистрироваться кандидатом не сможет. Впрочем, он и не пытается.

Кажется, Ищенко сделал все, чтобы его не зарегистрировали. Как известно, самовыдвиженцам надо собирать подписи в свою поддержку. Это можно было делать, начиная с 26 октября. Но Ищенко не торопился. Вначале он ждал конференцию КПФР, которая вдобавок сдвинулась с 27 октября на 3 ноября, и тем самым потерял восемь дней.

3 ноября КПРФ решила не выдвигать кандидата на выборы, после чего Ищенко подождал еще почти неделю и только 7 ноября заявил, что будет «выдвигаться», подав документы в избирательную комиссию. Итого он потерял 12 дней!

Для регистрации Ищенко нужно представить в избирком около семи тысяч подписей жителей Приморья, а также 140 подписей муниципальных депутатов. Учитывая, что часть подписей всегда оказывается бракованной, ему собрать предстоит их 10–16 тысяч. На все это у Ищенко оставалось десять дней…

Как поступил бы на его месте любой политик, желающий пойти на выборы? Он не стал бы упускать своего шанса и выдвинулся бы еще 3 ноября, заявив об этом на конференции КПРФ, сказав о неприятии «соглашательства», подчеркнув, что не может подвести доверие тех, кто за него уже голосовал.

Такое решение стало бы настоящей сенсацией и информационной бомбой. Однако Ищенко так не поступил. Он исчез на четыре дня, и когда убедился, что ему не грозит регистрация, сделал свое странное заявление.

Что подвигло его выступить вопреки решению КПРФ и против здравого смысла? Эксперты предложили несколько вариантов.

Профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев предположил, что Ищенко потребовалось сохранить лицо перед спонсорами, которые вкладывались в него, надеясь на его победу.

«60% экономики Приморья – это «черная» экономика. Это контрабандисты, браконьеры, криминал, люди, которые привозят контрафакт из Китая. Всем этим людям не нужен приход государства, поэтому они спонсируют Ищенко», — отметил Матвейчев.

С такими людьми шутить не принято. Возможно, поэтому Ищенко предпочел разругаться с КПРФ и отказаться от дальнейших политических перспектив.

Политолог Андрей Колядин тоже посчитал, что решение Ищенко связано с бизнесом, и новый расклад он как-то сможет «задействовать для выстраивания выгодных для себя отношений».

Наконец, эксперты говорили и о самопиаре Ищенко, который на скандальном самовыдвижении может попробовать сделать себе имя. Впрочем, если причина действительно такая, это показывает лишь то, что у Ищенко плохие советники и полное непонимание политических реалий.

Всего за пару месяцев Ищенко, несмотря на старания политтехнологов КПРФ, ухитрился растерять большую часть доверия, оказанного избирателями. По данным социологов, сейчас его рейтинг балансирует в районе 20%, в два раза уступая рейтингу врио главы Приморья Олегу Кожемяко (40 процентов).

Очевидно, что повторить прошлый успех Ищенко не способен.

«В этом виноват сам Ищенко, точнее его прошлое, которое всплыло на поверхность. Кандидат даже сельсоветом не руководил. Весь его управленческий опыт сводится к строительным фирмам-банкротам. Для избирателей это очень неугодное прошлое. Также Ищенко не вел работы с мундепутатами. Проскочить на сборе подписей не получится. Поэтому это выдвижение больше напоминает пиар-кампанию, только с самого начала не совсем удачную», — отметила в беседе с журналистами политолог Наталия Елисеева.

Очевидно, что своим решением Ищенко добавил в избирательную кампанию Приморья абсурда и, возможно, останется в истории края как самый непоследовательный и нелогичный политик.