Киев, 9 ноября. Украинская детская писательница-русофоб Лариса Ницой считает, что из-за «режима Сталина» при СССР украинцы перестали использовать при общении многие родные слова. По ее словам, следует вернуть в обиход украинские слова, которые когда-то запретила советская власть.

«Московиты наше правописание запретили, вещателей расстреляли, новое правописание утвердили, чтобы украинские слова образовывались не по украинским правилам и привычным нам способом, а приближенно к московитским правилам», — считает Ницой.

По ее мнению, во время СССР это делалось для того, чтобы русские и украинские слова были созвучны.

«Вместо книжный магазин в советские времена стали говорить книжный магазин <...> Не винокурня, а винный завод», — написала писательница на своей странице в социальной сети Facebook.

Ницой выразила уверенность, что сейчас Украине необходимо вернуть свое правописание.

«Мы до сих пор живем по сталинскому, — отметила она. — И не надо нашего правописания бояться».

В сентябре Ницой сообщила, что она возмущена решением министра образования Лилии Гриневич вернуть в школы «пропагандистские» учебники по русскому языку. Она также устроила скандал в прямом эфире телеканала NewsOne, после чего покинула студию. В сентябре этого года учебник русского языка довел украинскую писательницу до истерики.

Ранее в ответ на недружественные действия Киева Россия ввела контрсанкции против нескольких сотен украинских граждан и компаний. Неудивительно, что в список попала и украинская писательница-русофоб.