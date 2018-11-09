Семья отправила Бутиной письма со словами поддержки от неравнодушных людей

Москва, 9 ноября. Семья арестованной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной отправила ей письма со словами поддержки, которые поступили «от неравнодушных людей». Об этом сообщила сестра Бутиной Марина.

По словам Марины Бутиной, родственники собрали много писем от близких, знакомых и неравнодушных людей со словами поддержки и поздравлениями с юбилеем. В субботу Марии Бутиной исполнится 30 лет.

«Я и моя семья только и надеемся, чтобы она хотя бы не провела этот день [день рождения] одна в камере», — сказала сестра Бутиной.

По ее словам, родные не могут пока что отправиться в США к Марии Бутиной, так как все собранные деньги идут на оплату услуг адвокатов. Ранее стало известно, что семья Бутиной запустила русскоязычный сайт для сбора средств на ее защиту.

Сестра Бутиной также сообщила, что Марию перевели в другую камеру, которая «более теплая, нежели предыдущая». Она подчеркнула, что за все время нахождения сестры в заключения — почти четыре месяца — ее выводили на прогулку лишь однажды. Мария также пытается связаться с родителями по телефону, но из-за тюремного режима делать регулярно это не получается, добавила Марина Бутина.

«Моя сестра, не совершая никаких преступлений, переносит все это из-за политических разборок в США», — подчеркнула она.

Напомним, Марию Бутину задержали в июле этого года. Ее обвиняют в шпионаже и сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации в американском Минюсте. Власти Соединенных Штатов могут приговорить россиянку к 15 годам лишения свободы, в МИД России считают, что Бутина — политзаключенная.