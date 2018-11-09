Французы считают Трампа опасным политиком

Париж, 9 ноября. Более 80% французов считают Дональда Трампа «опасным политиком». Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, который провела служба Odoxa - Dentsu Consulting.

Так, 83% опрошенных охарактеризовали Трампа, как «опасного политика», а 84% назвали американского президента «расистом». Респонденты подчеркнули, что Трампу «не присущи» такие качества как компетентность, храбрость и эффективность.

Кроме того, более 80% французов негативно высказались о качествах Трампа, как президента страны. Они не хотели бы видеть такого политика президентом Франции.

90% опрошенных заявили, что инициатива американского президента по повышению таможенных пошлин принесет вред европейским странам, 57% считают, что повышение пошлин на импорт положительно скажется на экономике США.

Опрос был проведен с 7 по 8 ноября через Интернет по заказу государственной радиостанции «Франс энфо» и газеты «Фигаро». Он приурочен к визиту Трампа во Францию на празднование 100-летия завершения Первой мировой войны. В опросе участвовали французы старше 18 лет.