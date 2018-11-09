Киев, 9 ноября. Президент Украины Петр Порошенко порадовался расширению американских санкций в отношении России. Соответствующий пост он распространил на своих страницах в Сети.

«Приветствую расширение Вашингтоном санкций против юридических и физических лиц России», — написал он.

Порошенко также призвал последовать примеру США «других партнеров» Украины, чтобы «общим трансатлантическим фронтом» вернуть якобы украденный Крым и Донбасс, передает «Свободная пресса».

Как передавала «Газета.ру», Минфин США накануне опубликовал список новых санкций против России по ситуации в Крыму и на Украине. Ограничения затронули девять организация и три физических лица. При этом под санкции попали несколько крымских санаториев.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором за воссоединение с РФ проголосовали более 95% местных жителей. Украина и ряд западных государств отказываются признавать итоги народного волеизъявления. Москва неоднократно подчеркивала, что Крым стал российским в процессе демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.

Киев начал военную кампанию против Луганской и Донецкой народных республик весной 2014 года после того, как ЛНР и ДНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Несмотря на минские соглашения и введенный режим перемирия, из республик продолжают приходить сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ. Представители РФ не раз обращали внимание, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и заинтересована в том, чтобы Киев как можно быстрее разрешил кризис в стране.