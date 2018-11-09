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Россия и Казахстан намерены создать кооперацию по производству Ил-103М

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Россия и Казахстан намерены создать кооперацию по производству Ил-103М

Москва, 9 ноября. Россия и Казахстан намерены создать промышленную кооперацию, целью которой станет производство и продвижение многоцелевого самолета авиации общего назначения Ил-103М. Соответствующее соглашение подписали Авиационный комплекс им. С​​​.В. Ильюшина и Казахстанский авиационный завод, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

В дальнейшем Россия и Казахстан планируют развернуть на территории РК центр производства самолетов, организации продаж и постпродажного обслуживания.

«Стороны нацелены на создание совместного предприятия», - сообщили в ОАК в комментарии РИА Новости.

Ил-103 — легкий многоцелевой самолет авиации общего назначения. Воздушное судно сочетает в себе высокие аэродинамические характеристики, надежный двигатель и современную авионику.

Автор: Регина Пак
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