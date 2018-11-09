Более 1,2 тысячи доппоездов запустят в России в новогодние праздники

Москва, 9 ноября. Более 1,2 тысячи дополнительных поездов дальнего следования запустят в России в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе РЖД.

В компании ответили, что число вагонов дополнительных поездов может быть увеличено, если этого потребует пассажиропоток.

«В связи с традиционно повышенным спросом на перевозки в новогодние и рождественские каникулы холдинг РЖД назначает более 1,2 тысячи дополнительных поездов дальнего следования», — констатировали представители РЖД.

Отмечается, что дополнительные поезда проследуют из столицы в Петербург, Петрозоводск, Адлер, Мурманск, Казань, Старый Оскол, Самару, Пензу, Уфу, Ижевск, Киров, Минеральные Воды, Тамбов, Орск, Оренбург и другие города. Из Северной столицы составы направятся в Великие Луки, Псков, Архангельск, Курск, Орел, Казань, Воронеж, Брянск, Минеральные Воды, Иваново, Волгоград, Саратов и Ижевск.