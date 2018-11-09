ДНР: Украина почти 20 раз нарушила перемирие в Донбассе за сутки

Донецк, 9 ноября. Украинские силовики около 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки. Об этом заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, зафиксировано 19 нарушений. Украинская сторона выпустила по территории Донецкой народной республики восемь мин. При обстрелах также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы.

8 ноября в ДНР сообщали о 15 нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины.

Киев начал вооруженную операцию против ДНР и ЛНР в 2014 году. После госпереворота на Украине регион не согласился с новым руководством страны. В ответ на это Киев начал так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против жителей Донбасса. По оценкам ООН, жертвами стали около 10 тысяч человек. Для урегулирования ситуации мирным путем Украина и Донбасс заключили ряд соглашений о перемирии, получивших название минских договоренностей. Несмотря на то, что международное сообщество неоднократно называло соблюдение условий соглашений единственным способом мирного урегулирования в регионе, Украина продолжает обстрелы ДНР и ЛНР.