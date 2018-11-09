Соловьев похвалил предложившего запретить зиму депутата Рады за чувство юмора
Депутат Верховной рады Виктор Пинзеник предложил наложить мораторий на зиму. Предложение стало реакцией на законопроект, предусматривающий запрет на повышение цен на газ.
«Хочу сделать свой вклад в «мораториетворчество». Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму? Наложить мораторий на приход зимы?» — написал он в своем Facebook.
Пинзеник добавил, что поставщики голубого топлива в любом случае будут продавать ресурс по рыночным ценам. То есть фактически власти вводят население в заблуждение, принимая сомнительные инициативы.
Известный ведущий и журналист Владимир Соловьев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей оценил иронию, которую вложил Пинзеник в свой пост.
«У него есть чувство юмора», — похвалил телеведущий.
Кроме того, он оценил уровень парламентаризма на Украине. Его наглядно характеризует выступление генерального прокурора Юрия Луценко, который обматерил депутатов прямо с трибуны парламента, считает собеседник агентства.
«Как его [уровень] можно оценивать после заявления их прокурора, которое было бы уместно в тюремном сообществе? Да и то, за него там бы сразу поубивали. А депутаты Рады спокойно посмотрели, как их с трибуны парламента унизил генеральный прокурор, да еще и оскорбил во всех возможных формах. О каком уровне парламентаризма можно говорить?» — задал риторический вопрос Владимир Соловьев.