Уходящий в отставку Луценко рассказал об «остром разговоре» с Порошенко

Киев, 9 ноября. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, как президент страны Петр Порошенко отреагировал на его решение покинуть свой пост. По словам главы украинского надзорного ведомства, реакция главы Украины была острой.

«Я с президентом имел острый разговор, — сказал украинский генпрокурор, слова которого цитирует агентство УНИАН. — Он не воспринял моего шага».

Луценко отметил, что высказал Порошенко свое «принципиальное решение».

В минувший вторник во время доклада в Верховной раде о расследовании убийства советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк Луценко объявил о своей отставке. Свое намерение он объяснил недостаточно тщательным расследованием дела о нападении на Гандзюк, которую 31 июля облили концентрированной серной кислотой. В Раде же потребовали, чтобы вместо Луценко генпрокуратуру возглавили «профессиональные люди, которые, по крайней мере, конституцию знают».

7 ноября Порошенко было передано заявление от Луценко. По мнению экспертов, таким образом Луценко хочет избежать наказания за собственный произвол. Многие политологи также считают, что «истерическая отставка» Луценко — результат того, что режим Порошенко вступил в период неустойчивости.

В Раде считают, что заявление Луценко о своей отставке является пиаром. Так высокопоставленный украинский чиновник рассчитывает, что его не пустят в отставку. Он же хочет выглядеть «как герой», отказываясь от высокой должности. Не исключено, что в ближайшее время Верховная рада откажется удовлетворять заявление Луценко, и тот на законных основаниях останется во главе силового ведомства.