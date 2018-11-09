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Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Москве признал вину

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Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Москве признал вину

Москва, 9 ноября. Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве женщины и ее 13-летнего сына в Москве полностью признал свою вину. Об этом заявила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«В ходе допроса признал вину в полном объеме», — заявила Иванова.

В беседе с ТАСС, она подчеркнула, что следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

«За мальчика очень как-то некрасиво [получилось], да, сознаюсь», — приводит слова задержанного ГСУ СК по Москве.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве, задержанный раскаялся в убийстве.

Напомним, убийство произошло на улице Софьи Ковалевской в Москве 7 ноября. В квартире были обнаружены трупы женщины 1983 года рождения ее сына 2006 года. По подозрению в убийстве был задержан мужчина 1988 года рождения, ранее судимый.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). На месте убийства был проведен следственный эксперимент.

 

Автор: Алексей Громов
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