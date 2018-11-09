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Сирия: российские и сирийские военные освободили 19 заложников у Пальмиры

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Сирия: российские и сирийские военные освободили 19 заложников у Пальмиры

Дамаск, 9 ноября. Российские и сирийские военные в ходе спецоперации освободили у Пальмиры друзов, которых держали в заложниках боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Террористы удерживали их более трех месяцев, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в республике.

По информации центра, 19 заложников освободили в районе населенного пункта Хамим в минувший четверг. Среди заложников, которые находились в руках боевиков, были 15 детей и четыре женщины народности друзов. Им оказывается вся необходимая помощь для скорейшего возращения к мирной жизни.

Отмечается, что боевики террористической организации взяли в плен 19 человек в провинции Эс-Сувейда в июле.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время практически вся территории республики освобождена от боевиков. Основные силы «Исламского государства» были разбиты при содействии российских военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Дарья Смолина
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