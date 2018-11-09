Лондон, 9 ноября. Британский полковник Глен Грант запугивает Украину потерей Мариуполя и юга страны якобы из-за действий России.

Британский полковник убежден, что у России якобы есть план по захвату Мариуполя. К такому выводу он пришел, наблюдая за развитием ситуации в Азовском море. Он убежден, что Мариуполь «отрезают» от Украины.

Грант считает, что вскоре последуют значительные сокращения на предприятиях Мариуполя, социальная нестабильность, которые якобы как-то связаны с действиями России.

«Поэтому у России есть настоящее превосходство, она реально может уничтожить инфраструктуру, бизнес Мариуполя, металлургию – это, во-первых, — приводят его слова украинские СМИ. — Во-вторых, мне кажется, что это только первый шаг в попытке «отобрать» юг Украины, сделать его непригодным для страны».

Грант предупредил, что Украина рискует потерять 16–17% вашего валового внутреннего продукта.

«Это не просто потерять бизнес в этой области, вам придется начать платить больше денег, для покрытия социальных проблем, — запугивает украинцев британец. — Таким образом, вы на самом деле не только теряете доход, вы вынуждены тратить больше денег, чтобы поддерживать непродуктивную часть страны».

В 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. В регионе был проведен референдум, на котором абсолютное большинство жителей республики выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать это решение крымчан, объявив полуостров так называемой «временно оккупированной территорией», а Россию — агрессором.

При этом в Москве неоднократно опровергали обвинения украинских политиков, обращая внимание на их голословность. В Кремле подчеркивают, что Россия заинтересована в стабильности и мире на территории соседней Украины.