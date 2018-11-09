На месте убийства москвички и ее сына проведен следственный эксперимент

Москва, 9 ноября. Следственный эксперимент проведен на месте убийства москвички и ее 13-летнего сына. Для этого в квартиру, где было совершено преступление, привезли подозреваемого.

С помощью эксперимента правоохранители планируют установить причины и обстоятельства трагедии. Подозреваемый прибыл на место в капюшоне, он старался скрыть свое лицо. Для проведения эксперимента использовались манекены, передает «Пятый канал».

Убийство жительницы Москвы и ее сына-подростка произошло 6 ноября в одной из квартир на улице Софьи Ковалевской. Мальчик получил по меньшей мере 30 ножевых ранений, у женщины были поражены все жизненно важные органы. Убийца пытался расчленить тела, но по какой-то причине передумал.

Подозреваемый в совершении двойного убийства мужчина был задержан в четверг. В его квартире были найдены вещи убитых.

Ранее сообщалось, что из-за социальных сетей по подозрению в убийстве москвичке и ее сына по ошибке был задержан житель Владимирской области.