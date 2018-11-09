«Перевернуть страницу»: ООН определила сроки выборов в Ливии

Нью-Йорк, 9 ноября. Следующие выборы в Ливии должны состояться весной 2019 года. Об этом заявил спецпредставитель генерального секретаря и глава миссии ООН по поддержке в Ливии Гасан Саламе на брифинге в Совбезе ООН.

По данным последнего опроса международной организации, 80% ливийцев настаивают на скорейшем проведении выборов. Саламе заявил, что день голосования для жителей Ливии станет освобождением от «неэффективной и все более нелегитимной власти».

Глава миссии ООН по поддержке в Ливии также заявил, что в начале 2019 года состоится национальная конференция, которая станет своеобразной подготовкой к избирательному процессу в стране.

«Я благодарю государства-члены, которые уже предложили помощь. Ливийцам нужно помочь перевернуть страницу, когда им приходиться полагаться на вооруженные группы для своей защиты», — сказал Саламе.

Он также отметил, что 12–13 ноября в Палермо пройдет международная конференция по урегулированию в Ливии. Саламе считает, что проведение форума в Италии предоставит Ливии возможность получить более практическую поддержку от стран-членов ООН. Ранее Россия выразила готовность быть гарантом урегулирования ситуации в Ливии.