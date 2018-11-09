Путин назвал песни Пахмутовой национальным достоянием

Москва, 9 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения советского и российского композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с 89-летем. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Пахмутова отмечает свой день рождения 9 ноября. Композитор написала сотни песен, была автором музыки к нескольким десяткам фильмов.

Глава государства отметил, что созданные композитором песни и музыкальные произведения по праву являются национальным достоянием России.

«Вы принадлежите к легендарной плеяде мастеров, в творчестве которых нашли отражение наиболее яркие, незабываемые страницы отечественной истории, победы и свершения многих поколений, судьба страны», — говорится в сообщении.

Глава государства пожелал артистке здоровья и благополучия.