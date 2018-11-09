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Пушков оценил вероятность раскола Совета Европы из-за России

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Пушков оценил вероятность раскола Совета Европы из-за России

Москва, 9 ноября. Европа проиграет от того, что Россия покинет Совет Европы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, генсек Совета Европы Ягланд прав, в том что Европу может постичь новый раскол из-за отказа России платить взносы в ПАСЕ.

«Россия же потеряет гораздо меньше, она играет на глобальной шахматной доске. Пусть в Совете Европы делают выводы», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Пушков оценил вероятность раскола Совета Европы из-за России

Напомним, что ранее генсек Совета Европы Ягланд заявил, что вслед за Брекзитом Европу может постичь Рукзит (Ruxit), если Россия покинет совет Европы.

В конце июня 2017 года Москва заявила, что приостанавливает выплату взноса в Совет Европы в связи с неучастием в работе ПАСЕ.

Автор: Денис Коробейников
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