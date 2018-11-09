Названа повестка встречи по Афганистану в Москве

Москва, 9 ноября. Высший совет мира Афганистана намерен на встрече «Московского формата» обсудить с участниками консультаций вопросы, связанные с запуском прямых переговоров между Кабулом и радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в России). Об этом сообщил официальный представитель совета Эхсан Тахери.

«Мы приехали сюда не на переговоры о мире. Это будет обсуждение между участвующими здесь делегациями того, как можно запустить диалог и переговоры по миру между властями Афганистана и «Талибаном», — приводит РИА Новости официального представителя совета.

Тахери также рассчитывает, что в ближайшее время удастся достичь необходимого результата и организовать переговоры между властями Афганистана и талибами.

Встреча в Москве по Афганистану состоится в закрытом формате 9 ноября. На встрече выступит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Также на заседание приглашены представители других стран: Афганистана, Индии, Ирана, Киргизии, Казахстана, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Пакистана, США. Во встрече впервые примет участие делегация политического офиса движения талибов.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил и талибов. По последним данным, «Талибан» контролирует примерно половину территории страны. При этом в стране усиливается влияние запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.