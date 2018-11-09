Москва, 9 ноября. Лондон требует, чтобы имена нескольких представителей спецслужб России были включены в новый санкционный список ЕС, передает газета The Times.

Об этом изданию сообщили дипломатические источники. Как уточняется, речь идет о проекте санкционного списка физических и юридических лиц, которые, по мнению европейских политиков, якобы причастны к созданию и применению химического оружия.

Великобритания хочет, чтобы в список попали лица из «руководства ГРУ». При этом Лондон рассчитывает, что Франция и Германия поддержат его позицию. Как уточняет The Times, британская сторона оказывает давление на глав МИД других государств, чтобы в течение нескольких недель меры были одобрены, в частности, активы представителей РФ были заморожены, а въезд в ЕС для указанных лиц запрещен.

Всего, как уточнил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, в списке могут оказаться шесть россиян, которые якобы имеют отношение к так называемому «делу Скрипаля». Предполагается, что санкционный список может быть обнародован в декабре.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. По версии британских следователей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Еще до проведения расследования, без каких-либо доказательств в причастности к инциденту Лондон обвинил Москву.

Российская сторона неоднократно предлагала британским коллегам провести совместное расследование произошедшего в Солсбери, однако Лондон от помощи отказался. Более того специалисты из РФ не допускаются к материалам дела. Москва считает голословные обвинения Британии провокацией. В МИД РФ не раз обращали внимание, что власти Великобритании всячески пытаются скрыть правду о «деле Скрипалей».