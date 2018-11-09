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Samsung начнет выпускать смартфоны с вырезами

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Samsung начнет выпускать смартфоны с вырезами

Москва, 9 ноября. Южнокорейский производитель Samsung представил четыре новые матрицы для смартфонов, три из которых получили вырезы. Презентация состоялась на Samsung Developer Conference.

Матрицы получили названия Infinity-U, Infinity-V, Infinity-O и New Infinity. Выреза нет только у последней версии. Отметим, что Samsung остается одной из немногих компаний, которые не выпускают смартфоны с вырезами в экране. Однако теперь, согласно презентованным разработкам, экраны новых смартфонов Infinity обзаведутся каплевидными вырезами.

Известно, что новинка южнокорейской компании получит одну из презентованных матриц. Пока не сообщается, когда новые модели будут доступны в продаже.

Автор: Регина Пак
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