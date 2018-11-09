Сирия: РФ зафиксировала нарушения перемирия в провинции Алеппо

Москва, 9 ноября. Российские наблюдатели в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки зафиксировали два нарушения перемирия, турецкая сторона не зафиксировала нарушений. Соответствующие данные приводятся в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации.

Согласно приведенной информации, Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала два нарушения режима прекращения огня в провинции Алеппо.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ1) уходят из Сирии в Ирак.

1 Организация запрещена на территории РФ.