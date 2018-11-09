Скончался популярный актер «Ералаша» Николай Румянцев

Москва, 9 ноября. Ушел из жизни российский актер Николай Румянцев, прославившийся благодаря киножурналу «Ералаш». Ему было 54 года. О кончине актера сообщили его родные.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти Румянцева. Информация о дате и месте прощания появится позже, сообщает издание «Дни.ру».

Широкую известность артисту принес детский юмористический киножурнал «Ералаш». Румянцев сыграл запоминающиеся роли в сериях «Чудное мгновенье», «Осторожно, двери закрываются!», «Почему?», «Папа, мама, я — дружная семья» и других.

Румянцев также снялся в таких кинофильмах, как «Прилетал марсианин в осеннюю ночь», «Весенняя олимпиада, или Начальник хора».

Как сообщает Пятый канал, после службы в армии Румянцев перестал сниматься в кино и стал работать сварщиком. В сантехкомпании, в которой работал актер после ухода из кино, выразили свои соболезнования в связи со смертью.