Карлсен и Каруана поборются за мировую шахматную корону в Лондоне

Москва, 9 ноября. Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен из Норвегии и американский шахматист Фабиано Каруана проведут матч за мировую шахматную корону в Лондоне. Российские эксперты по шахматам оценили шансы спортсменов на победу.

Матч будет проходить с 9 по 28 ноября. Он включает 12 партий. Если основное время закончится в ничью, тогда спортсмены проведут четыре укороченные партии, так называемый тай-брейк. Если же и в этом случае счет будет равным, тогда будут играться десять партий в блиц, и одна партия в так называемый армагеддон.

Эксперты сходятся во мнении, что шансы соперников равны.

По словам международного мастера спорта, главного редактора сайта Российской шахматной Федерации Владимира Барского, очень вероятно, что противостояние спортсменов дойдет до тай-брейка. Оба соперника очень сильно подготовлены, разносторонни и разноплановы.

«Есть вероятность, что Каруана сможет победить за счет своей огромной практической силы, за счет хорошей подготовки», — высказал мнение Барский в беседе с телеканалом «360».

С ним согласен заслуженный тренер России Константин Костенюк. По его словам, соперники обладают равными шансами, однако Магнус Карлсен обладает большим матчевым опытом. С точки зрения психологии фаворитом будет Карлсен, подчеркнул Костенюк.