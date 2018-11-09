США готовят Украину к войне: Клинцевич отреагировал на идею снабдить Киев летальным оружием

Экс-посол США на Украине Джон Хербст предложил снабдить Киев современными летальными вооружениями для того, чтобы Украина могла противостоять «российской агрессии».

«В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Киеву оружие, в частности, ракеты класса «земля — земля» и «земля — море», чтобы сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на берег», — заявил дипломат.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напомнил, что Украина и без того уже давно получает летальное оружие, но об этом мало говорят.

«Все это не связано с проведением каких-либо широкомасштабных провокаций, за которыми могли бы последовать подобные операции. Мы уже четыре года говорим, что в рамках стратегических планов США крайне важно, чтобы был реальный военный конфликт, а не мифический. Американцы готовят общественное мнение, как готовят молодых пацанов с новой психологией, накачанной до фанатизма нацистскими идеями. США готовят Украину к войне», — констатировал член высшей палаты парламента.

По мнению сенатора, самое печальное, что многие политики, находящиеся на Украине, до конца не осознают тот тренд, которые задают западные элиты.

«Когда начнется война, будет очень сложно сказать: «Я этого не говорил, я этого не хотел». Снежный ком покатится. В этой провокации понадобится и новое оружие. Американцы сейчас активно перевооружают и себя, и НАТО, они сделали все для того, чтобы профинансировать русофобию», — заключил Франц Клинцевич.

По его словам, США необходимо избавляться от старых вооружений, поэтому они будут продавать их третьим странам за большие деньги.

«Американцам нужен конфликт, и в нем им нужна не Украина. Им нужна Россия. Они создают обстановку, которая может привести к конфликту», — резюмировал сенатор.

В течение 2018 года Украина получила от США, Великобритании, Канады и Литвы оружие на сумму свыше сорока миллионов долларов. Помимо этого, в прошлом году Вашингтон одобрил поставки Киеву комплексов Javelin. Украина получила их минувшей весной.

Москва в свою очередь неоднократно предостерегала Запад от поставок летальных вооружений Киеву, поскольку это лишь усугубит гражданскую войну в Донбассе.