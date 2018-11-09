«Он обратил талант, чтобы помогать злу»: Милонов согласился по поводу Ефремова с Бортко

Продолжается скандал, связанный с критическими высказываниями в адрес России известного артиста театра и кино Михаила Ефремова во время его гастролей на Украине, а также более ранними заявлениями, посвященными Крыму. В частности, ранее прозвучало предложение лишить Ефремова звания «Заслуженный артист России».

Против лишения Ефремова почетного звания выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, известный режиссер Владимир Бортко. В то же время в комментарии РИА Новости Бортко не стал скрывать, что категорически не согласен с позицией Ефремова по многим вопросам, а также считает, что такого же мнения придерживаются большинство россиян.

Федеральное агентство новостей решило узнать, как относится к идее лишить Ефремова почетного звания коллега Бортко по Государственной думе — член комитета по международным делам Виталий Милонов. Милонов согласился с мнением Бортко относительно идеи лишения Ефремова звания, при этом также высказал в адрес артиста весьма резкие замечания.

«Мне кажется, когда им всем давали звания заслуженных и народных артистов, — они и вправду были хорошими артистами. Им давали не за нынешнее, а за другое. И сегодня лишать звания… я бы не стал этого делать. Это выглядит, как бы сказать, — чуть-чуть по-советски даже. Но его заслуги в прошлом никак не проецируются на отсутствие у меня уважения к нему нынешнему», — сказал Милонов.

При этом депутат признал, что Михаил Ефремов и сегодня остается ярким и интересным артистом.

«Да, Ефремов талантливый актер, никто не спорит. Никто не скажет, что Ефремов бесталанен, повторю: он талантливый актер. Но, к большому моему сожалению, он обратил свой талант на то, чтобы помогать злу, как мне кажется. А звание ему дали за его прошлые актерские работы, так что пускай это звание у него будет, как напоминание, что когда-то он как художник, как артист служил своим зрителям. А то, что сейчас мало кто из нормальных людей на него пойдет, пусть будет ему знаком», — убежден депутат.

Нынешнее положение Ефремова вызывает у Виталия Милонова жалость, поскольку, по мнению депутата, актер ради сомнительного успеха забывает о своей Родине.

«Есть большая разница между критическим отношением к негативным явлениям, которые я сам терпеть не могу, и тем, что он делает. Потому что все-таки Родина есть Родина. И так себя вести по отношению к Родине, показывать, что там все «уроды» и «ватники», а я тут один хороший, — это нехорошо. Мне его жалко», — резюмировал Виталий Милонов.

Напомним, после того как член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян предложил лишить Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России, эту идею прокомментировали как сам «виновник», так и другие деятели искусства и политики.