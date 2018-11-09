Мужчину из-за соцсетей по ошибке обвинили в двойном убийстве

Москва, 9 ноября. Жителя Владимирской области по ошибке задержали по подозрению в убийстве москвички и ее сына. Мужчина был доставлен в Следственный комитет РФ, затем его отпустили.

Причиной ошибки стали социальные сети. У Дмитрия Н. и убитой были общие друзья в «Одноклассниках», а накануне убийства мужчина просматривал страницу москвички. Как рассказал Дмитрий, мать погибшей заявила следователям, что ее дочь убил некий Дима.

«Ее мать сказала, что «убил Дима». Они посмотрели по «Одноклассникам» — я к ней в гости на страницу заходил прямо перед днем убийства, и у нас есть общие знакомые», — пояснил мужчина в интервью телеканалу «360».

При этом СМИ распространили фотографию, на которой Дмитрий запечатлен со своей знакомой. Журналисты приняли женщину на снимке за жертву. Мужчина уточнил, что его задержали в ночь после убийства в Москве, куда он ездит на работу. При этом, по его словам, правоохранители не сразу сообщили, в чем его обвиняют. В СК РФ Дмитрию сказали, что по делу он проходит как свидетель.

Убийство жительницы Москвы и ее сына произошло 6 ноября. В четверг по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый Дмитрий Б. Дмитрий Н. надеется, что ошибка следователей не повлияет на его дальнейшую жизнь.