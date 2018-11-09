Трамп заявил о крупном коррупционном скандале на выборах во Флориде
Вашингтон, 9 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что правоохранительные органы проверяют сообщения о мошенничестве в ходе выборов в сенат в штате Флорида. Об этом он написал в Twitter.
По итогам подсчета бюллетеней на выборах в сенат губернатор Флориды и республиканец Рик Скотт набрал 50,21% голосов. При этом сенатор-демократ Билл Нельсон получил 49,79% одобрения. Проигравший кандидат потребовал пересчета голосов.
В связи с этим Трамп написал в социальных сетях, что правоохранительные структуры проверяют еще один крупный коррупционный скандал. По данным американского лидера, он связан с мошенничеством в городах Броуард и Палм-Бич во Флориде.
Напомним, в ответ на требования оппонента о пересчете протоколов, Скотт обратился в полицию с жалобой на координатора выборов в округе Броуард Бренду Снайпс.
Law Enforcement is looking into another big corruption scandal having to do with Election Fraud in #Broward and Palm Beach. Florida voted for Rick Scott!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018