Трамп заявил о крупном коррупционном скандале на выборах во Флориде

Вашингтон, 9 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что правоохранительные органы проверяют сообщения о мошенничестве в ходе выборов в сенат в штате Флорида. Об этом он написал в Twitter.

По итогам подсчета бюллетеней на выборах в сенат губернатор Флориды и республиканец Рик Скотт набрал 50,21% голосов. При этом сенатор-демократ Билл Нельсон получил 49,79% одобрения. Проигравший кандидат потребовал пересчета голосов.

В связи с этим Трамп написал в социальных сетях, что правоохранительные структуры проверяют еще один крупный коррупционный скандал. По данным американского лидера, он связан с мошенничеством в городах Броуард и Палм-Бич во Флориде.

Напомним, в ответ на требования оппонента о пересчете протоколов, Скотт обратился в полицию с жалобой на координатора выборов в округе Броуард Бренду Снайпс.