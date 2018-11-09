Boeing выявил смертоносную неисправность во всех самолетах B-737 MAX — СМИ

Москва, 9 ноября. Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) распространило предупреждение о смертоносной неисправности датчиков всех самолетов Boeing-737 MAX.

Вопрос был поднят после крушения самолета Lion Air 29 октября текущего года. Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании потерпел крушение через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек — никто не выжил.

Эксперты обратили внимание, что рухнувшему в море самолету было всего три месяца. Вероятность износа полностью исключена для такого «младенческого возраста». Специалисты заинтересовались исправностью работы электроники, обратив внимание, что у машины наблюдались технические неисправности во время предыдущих двух полетов до роковой авиакатастрофы.

«Данная экстренная директива выпущена по итогам исследования, проведенного производителем [Boeing], — приводит Life примерный текст заявления FAA. — Вот что показало исследование. Если [автопилот] получает от датчика завышенные данные об угле атаки, высока вероятность, что компьютер начнет подавать горизонтальному стабилизатору сигналы на переход в пикирование».

Уточняется, что в такой ситуации экипажу становится сложнее управлять самолетом, и это может привести к большой потере высоты. Исследование показало неисправность датчиков Angle Of Attack, которые контролируют уровень наклона носа воздушного судна по отношению к горизонту.

Эксперты пояснили, что при сбое в их работе они могут передавать информацию о значительном отклонении от заданного угла, хотя самолет находится в нормальном положении. Автопилот или экипаж реагируют на эти данные, что может привести к резкому уходу вниз и дальнейшему столкновению с землей или уходу вверх и потере мощности двигателей, что не менее опасно.

Предупреждение занимает пять листов. В директиве обозначены возможные неисправности, а также инструкции, как их распознать, как на них реагировать. Среди длинного списка «симптомов» — неожиданное отключение автопилота. Подчеркивается, что возобновить его работу в этот момент невозможно. По словам экспертов, в этот момент самолет совершает полет «вслепую».

Точное количество таких самолетов неизвестно. Директор контрольного управления Службы сертификации воздушных судов Крис Спенджберг отмечает, что она распространяется на все самолеты Boeing моделей 737–8 и 737–9. Официальные данные производителя самолета свидетельствуют, что на июнь этого года таких моделей было выпущено всего 162. Известно, что один из таких бортов месяц назад приобрела авиакомпания S7.