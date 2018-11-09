В Крыму ждут крупную французскую делегацию на ЯМЭФ-2019

Симферополь, 9 ноября. Крупная делегация с представителями разных общественно-политических сил Франции посетит Крым весной 2019 года. Они примут участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

По словам сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрея Назарова, делегация будет состоять из 50 высокопоставленных французских чиновников, общественных деятелей, бизнесменов и депутатов Европарламента.

«Это будет крупнейшая делегация с момента воссоединения полуострова с Россией. На полях форума одна из дискуссий будет посвящена укреплению российско-французских отношений», — рассказал Назаров в беседе с журналистами «Известий».

Он подчеркнул, что французские делегаты обратились к организаторам с просьбой предоставить делегации почетный статус, который позволяет привезти на форум большое количество участников, до 50 человек.

Назаров отметил, что французские парламентарии выступают за сотрудничество между Россией и Францией.

По словам вице-президента «Национального объединения» Луи Алио, на мероприятии предприниматели из Франции и России смогут договориться о сотрудничестве. Он подчеркнул, что Крым имеет огромный исторический и культурный потенциал.

Отметим, что в 2019 года Ялтинский форум посетят 3 000 человек из 100 стран мира.