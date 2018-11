Демократия подразумевает равные возможности для кандидатов от основных партий быть услышанными. Но только не в США. Интернет давно стал местом обитания миллионов избирателей, и политические кампании по всему миру активно используют всемирную паутину для организации масштабной агитации. Больше нет необходимости кричать в толпу, стоя на крыше броневика и рискуя быть застреленным. Современная политика знает другие способы устранения конкурентов.

Харлан Хилл, представитель Logan Circle Group и один из основателей движения «Демократы за Трампа», в разговоре с главой агентства USA Really Александром Малькевичем заявил, что конкурировать с демократами в сфере рекламы невозможно, так как огромное количество рекламных постов кампании было заблокировано руководством Facebook без объяснения причин.

«Представьте ситуацию: остается неделя до выборов, а вся наша реклама [в Facebook] заблокирована. Даже когда мы начинаем бороться, подключаем медиа и это получает широкую огласку, а они [Facebook] рассматривают апелляцию и возвращают нашу рекламу, это создает откровенно неравные условия», — заявил республиканец.

Хилл также отметил, что речь не идет о каком-то спорном контенте. Он говорит о простой рекламе, в которой нет ничего оскорбительного или шокирующего, которая спокойно проходит в телеэфире и не может быть отклонена по объективным причинам. Он заявляет, что это похоже на системную борьбу с «неправильной» партией.

Также в заявлении республиканец отмечает, что срок рассмотрения их рекламных материалов на рекламной площадке Google составляет совершенно неприемлемые 2-3 дня, что заставляет республиканцев уходить на другие рекламные рынки, теряя потенциальных избирателей.

Также на этой встрече, проведенной ведущими республиканскими политологами в Вашингтоне, в беседе с главой USA Really Александром Малькевичем громкое заявление сделала Ребекка (Бекки) Донателли — президент и основатель Campaign Solutions/Connell Donatelli и Right Country Lists. Имея за плечами 20-летний стаж, Бекки стала первым человеком, который направил политические деньги в Интернет.

Практически каждая онлайн-инновация за последние 20 лет является детищем ее команды в Campaign Solutions и Connell Donatelli.

В качестве главного интернет-консультанта двух президентских кампаний Джона Маккейна она руководила онлайн-рекламой, в результате чего вывела Интернет на уровень передовой информационной площадки для политиков и государственных дел. Бекки и ее команда побили рекорд по сбору средств в 2008 году, собрав 100 миллионов долларов для кампании Маккейна — Сары Пэйлин (кандидат в вице-президенты США в 2008 году. — Прим. ФАН).

Она консультировала почти все национальные комитеты Республиканской партии, а также десятки сенатских и губернаторских кампаний, включая республиканские национальные собрания в 2004, 2008 и 2012 годах. В 2016 году Campaign Solutions работала с 12 из 16 республиканских президентских кампаний.

The Non Profit Times назвали Бекки одной из 12 самых влиятельных женщин в маркетинге, а торговая палата удостоила ее чести именоваться бизнес-лидером года. Она является членом престижного совета директоров «Американской ассоциации политических консультантов» и девять лет работала в качестве попечителя Фонда Университета Джорджа Мейсона, занимая должность заместителя председателя правления.

Бекки выразила полную поддержку аргументам Харлана Хилла.

«Абсолютно верно! — заявила она. — Это очень интересный вопрос о том, как мы разговариваем с нашими людьми, с нашей аудиторией... в этих условиях. Вопрос в том, как нам устанавливать контакт с нашими избирателями? Как выстроить отношения с народом, когда мы так зависимы от технических гигантов вроде Facebook? Это большая проблема! И это проблема диалога».

По мнению Донателли, существующая в Facebook цензура является отражением настоящей ненависти как к использующим ее целым социальным группам, так и к неправительственным организациям (прежде всего — сочувствующим республиканцам), а также к обычным пользователям, которые могут быть заблокированы ни за что и без объяснения причин.

Также Бекки отметила, что во времена, когда тотальной цензуры не существовало, люди были более открытыми к миру и сведущими. Во времена гегемонии так называемой «политической корректности» молодежь уже не способна обсуждать острые вопросы, чтобы не показаться белыми воронами.

Бекки отмечает, что политическая дискуссия на молодежных платформах сильно отличается от времен ее молодости. Современная молодежь, выращенная в атмосфере диктатуры политической корректности, руководствуется в большей степени желанием не нарушить мнимую гармонию, чтобы не быть заклейменными, нежели обсудить и решить проблему. Что, по-видимому, говорит о следующем: современный народ Америки просто не видит ценности в свободе слова.

Руководствуясь своим солидным опытом в работе с социальными медиа, Бекки призывала искать другие пути для установления контакта с избирателями, вспомнить те времена, когда Интернета и Facebook еще не существовало.

Бекки также заявила о желании собрать все эти истории с неправомерными блокировками и обратиться в правоохранительные органы.

Саул Анузис, член Coast to Coast Strategies, который работал на сенатора Теда Круза, заявил, что он неоднократно сталкивался с цензурой на Facebook. Господин Анузис также заметил, что цензура в социальных сетях должна быть отменена в соответствии с Первой поправкой, но, к сожалению, суды в США не являются независимыми и не могут сделать ничего, чтобы спасти обычных людей от гнева Марка Цукерберга (один из разработчиков и владельцев Facebook. — Прим. ФАН).

Как мы уже неоднократно сообщали, этой осенью Facebook инициировал настоящий геноцид людей различных политических взглядов, отличных от либеральных. Аккаунты новостного агентства USA Really News также несколько раз блокировались без объяснения причин, что нарушает ряд статей американской Конституции, касающихся свободы слова. Наряду с Facebook многие другие социальные сети, контролируемые Вашингтоном, практикуют аналогичный подход к тем, кто не согласен с основной медиаповесткой дня.

Глава информационного агенства USA Really Александр Малькевич рассказал Федеральному агентству новостей о собственном опыте взаимодействия с этой очевидной системой, а также о предвыборном раскладе политических сил американской общественности.

«Я действительно 6 ноября, помимо общественного контроля за выборами, встречался и общался с известными политтехнологами, экспертами Республиканской партии, и все едины во мнении — вести предвыборную кампанию в США сейчас неимоверно сложно из-за позиции социальных сетей, — сообщил Малькевич. — То есть дикое неравенство, безобразная цензура — это не миф, который распространяют русские. Это возмущает уже представителей истеблишмента — не маргиналов, каким изображают Алекса Джонса (американский радиоведущий, продюсер, актер, обвиненный в «разжигании ненависти». — Прим. ФАН), или «русских агентов», какими рисуют USA Really, а тех людей, которые много лет цивилизованно участвуют в выборах, ведут кандидатов.