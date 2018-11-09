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Обязательную дезинфекцию офисных кулеров хотят ввести в России

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Обязательную дезинфекцию офисных кулеров хотят ввести в России

Москва, 9 ноября. В России необходимо ввести обязательную дезинфекцию офисных кулеров, заявили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

ОНФ намерен обратиться в Роспотребнадзор с предложением законодательно обязать руководителей офисов, в которых стоят кулеры, проводить их периодическую санобработку. Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко обратила внимание, что их необходимо чистить хотя бы раз в три месяца.

«Если кулер не обслуживается вовремя, а бутыль для многократного розлива воды плохо промывается, то на стенках внутри бака с холодной водой появляются микроводоросли, грибы, микробы, которые выделяют в воду токсины», — объяснила она.

Обязательную дезинфекцию офисных кулеров хотят ввести в России

Кусайко добавила, что в самом легком случае человек рискует получить желудочно-кишечное расстройство, а в тяжелейшем— серьезное отравление водой или иное заболевание, передает RT.

Автор: Катерина Иванова
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