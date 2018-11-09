Москва, 9 ноября. Предстоящие контакты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа исключительно востребованы в условиях нового тиражирования антироссийских санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя запланированные встречи глав двух стран в Париже и Буэнос-Айресе.

Ранее Трамп заявил, что увидится с Путиным на ланче лидеров во Франции. Переговоры между главами государств запланированы на полях саммита G20 в Аргентине в конце ноября​​​. В Москве сообщили, что решение не проводить продолжительную встречу президентов США и России в Париже принято по просьбе руководства Франции. По мнению французских властей, переговоры Путина и Трампа отвлекут внимание от основного действия — торжеств по случаю окончания Первой мировой войны.

Диалог между США и Россией необходим, чтобы донести до американской стороны позицию РФ и показать, на что настроена Москва в условиях ужесточения санкционной политики, подчеркнул Рябков. По его словам, в последнее время Вашингтон посылает сигналы о том, что и к концу ноября возможны новые рестриктивные меры в отношении России. В этих условиях контакты между государствами на разных уровнях обладают первостепенной важностью.

«Не говоря уже о том, что контакты лидеров, безусловно, в этой ситуации исключительно востребованы. Они должны все-таки задать иной камертон дальнейшему ходу наших отношений», — сказал Рябков в комментарии РИА Новости.

Напомним, 8 ноября США ввели санкции против трех граждан и девяти организаций России в связи с вхождение Крыма в состав РФ и ситуацией в Донбассе. В числе организаций, попавших под действие ограничений, — три крымских санатория и компания «Южный проект». Именно это предприятие в конце 2017 года приобрело на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин «Новый свет».