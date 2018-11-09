В России упали цены на представительские авто с пробегом

Москва, 9 ноября. Цены на самые популярные автомобили представительского класса упали на 7–30% в России. По мнению экспертов, обвал цен вызван ситуацией с запчастями для возрастных авто на рынке.

Самым востребованным автомобилем в 22 крупных городах России оказался Mercedes-Benz S-class. По данным исследования «Авито», средняя цена в третьем квартале 2018 года на эту модель, если говорить об авто с пробегом, не превышает миллиона рублей. В том же периоде 2017 года стоимость составляла 1,17 миллиона рублей. Падение средней цены зафиксировано на уровне 19%.

На 29% рухнула цена подержанных седанов Audi A8. Она теперь составляет около 712 тысяч рублей. Цена BMW 7-Series упала на 8% и составила 1,15 миллиона рублей.

Управляющий партнер EURussia Partners Сергей Бургазлиев считает, что резкое снижение стоимости характерно для тех автомобилей представительского класса, возраст которых превышает восемь лет.

«Для некоторых старых представительских автомобилей сейчас уже проблемно достать запчасти, а даже если удается, то цены на них не соответствуют стоимости самого автомобиля», — сказал Бургазлиев в комментарии «Известиям».

При этом эксперт отметил, что наиболее востребованных машин представительского класса в возрасте трех–пяти лет эта тенденция пока не коснется.