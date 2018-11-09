Киев, 9 ноября. Запрет русского языка на украинском телевидении и радио является грязной провокацией и бессмыслицей, заявил ведущий ток-шоу «Эхо Украины» Матвей Ганапольский в эфире программы.

«Это бессмыслица, это грязная провокация и это нарушение Конституции Украины, которая гарантирует права и свободы не только политические, а именно культурные», — подчеркнул он.

Ганапольский задался вопросом, что имеют в виду украинские власти под запретом «русскоязычного культурного продукта».

«Это значит, что, если я иду с телефоном и слушаю Аллу Пугачеву или Киркорова, то я нарушаю закон», — констатировал ведущий.

Он напомнил, что в то же время Москва не пытается запретить украинский культурный продукт на территории России.

Ранее, как передавала «Газета.ру», областные советы Тернополя, Житомира и Львова запретили использовать русский язык в эфире местных телеканалов и радиостанций, а также транслировать русскоязычные фильмы. При этом в Киев в настоящее время разрабатывается законопроект, который введет существенные ограничения на использование русского языка в общественных местах. За нарушения ограничений могут появиться штрафы, контролировать исполнение закона должны будут языковые инспекторы.

После государственного переворота в 2014 году пришедшие к власти на Украине политики стремятся разорвать с Россией не только экономические, но и культурные связи. В частности, Киев фактически пытается запретить использование русского языка, который для многих жителей Украины является родным.

Прошлой осенью на Украине был принят новый закон об образовании, который запретил преподавание в школах после пятого класса на всех языках, кроме украинского. Венецианская комиссия назвала закон дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам.