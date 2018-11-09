Превосходит аналоги НАТО: в Госдуме развеяли опасения насчет «Мертвой руки»

Бывший руководитель Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин заявил, что российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука», может оказаться неэффективной в случае вооруженного противостояния.

«Когда она сработает, у нас уже останется мало средств — мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», — сказал Есин.

По его мнению, если Соединенные Штаты выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то начнут представлять серьезную угрозу для России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей развеял опасения относительно эффективности «Мертвой руки».

«На сегодняшний момент наши ракеты по своим тактико-техническим характеристикам абсолютно превосходят аналоги, которые имеются у нашего вероятного противника — блока НАТО, в том числе США», — подчеркнул член нижней палаты парламента.

Также депутат Госдумы раскритиковал заявление Есина. По мнению Александра Шерина, ему не стоило высказывать свои соображения в интервью прессе. Парламентарий выразил уверенность в том, что подобную информацию необходимо донести до тех лиц, которые курируют данное направление, причем в закрытом порядке.

«Что касается конкретной ракетной установки, то у человека, который является экс-командующим, есть своя точка зрения на этот счет. Но в любом случае, я считаю, что подобные заявления ничего хорошего для поднятия боевого духа и укрепления обороноспособности страны не несут. Если у кого-то есть какие-то опасения или предложения по поводу эффективности тех или иных видов вооружения, то он может их донести до ответственных должностных лиц в закрытом порядке. А для средств массовой информации я бы не стал озвучивать подобную информацию, которая не всегда может соответствовать действительности», — резюмировал Александр Шерин.

Система «Периметр» — комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, созданный в СССР в разгар холодной войны и используемый Россией до сих пор. Предназначен для гарантированного доведения боевых приказов от высших звеньев управления до командных пунктов и отдельных пусковых установок стратегических ракет, стоящих на боевом дежурстве, в случае чрезвычайного положения, когда линии связи могут быть повреждены.