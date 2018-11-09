Донецк, 9 ноября. Правоохранительные органы ДНР обезвредили взрывное устройство, которое было установлено на опорах линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР.

Самодельное взрывное устройство было установлено в районе поселка Новый Свет. Он находится в 40 километрах от Донецка. В настоящий момент сотрудники МВД устанавливает лиц, которые причастны к установке взрывного устройства.

Напомним, что конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, после того как Киев ввел войска на территории ЛНР и ДНР. Республики заявили о своей независимости после государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года.