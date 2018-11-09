Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Полиция ДНР обезвредила установленную на опорах ЛЭП бомбу

50
0 Оставить комментарий

Полиция ДНР обезвредила установленную на опорах ЛЭП бомбу

Донецк, 9 ноября. Правоохранительные органы ДНР обезвредили взрывное устройство, которое было установлено на опорах линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР.

Самодельное взрывное устройство было установлено в районе поселка Новый Свет. Он находится в 40 километрах от Донецка. В настоящий момент сотрудники МВД устанавливает лиц, которые причастны к установке взрывного устройства.

Напомним, что конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, после того как Киев ввел войска на территории ЛНР и ДНР. Республики заявили о своей независимости после государственного переворота, произошедшего в феврале 2014 года.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.