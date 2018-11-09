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Минтруд анонсировал появление в России новой профессии

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Минтруд анонсировал появление в России новой профессии

Москва, 9 ноября. В России в ближайшее время появится новая профессия — цифровой куратор. Разработанный профессиональный стандарт для будущих специалистов утвердил Минтруд.

Отмечается, что раньше специалистов в этой сере не существовало. Как пишет «Российская газета», цифровой куратор будет обучать пожилых людей пользоваться электронными ресурсами. Он поможет старшему поколению освоить онлайн-платежи, а также научит вести документооборот в электронном виде.

Как уточнили в ведомстве, рабочее место – специализированные площадки – для кураторов создадут к середине декабря.

Телеканал «360» передает, что четверть россиян предпенсионного возраста хотели бы воспользоваться предоставленной возможностью овладеть новой профессией. Как пишет «ФедералПресс», среди самых популярных оказались профессии IT-специалист и интернет-маркетолог.

Минтруд анонсировал появление в России новой профессии

Автор: Алия Садыкова
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