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«Росконтроль» назвал лучшие замороженные блинчики

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«Росконтроль» назвал лучшие замороженные блинчики

Москва, 9 ноября. Исследование качества замороженных блинчиков провели эксперты центра Союза потребителей «Росконтроль» и Федерального научного центра пищевых систем им. В. М. Горбатова (ФГБНУ) РАН. Проверку прошли мясные полуфабрикаты марок «Морозко», «Останкино», «Сибирская коллекция», «Каждый день», «С пылу с жару», «Разновес/Сибирский деликатес», «Fine Life».

По результатам экспертизы выяснилось, что худший результат показали блинчики марки «Fine Life»: экспертиза выявила содержание бактерий кишечной палочки и листерий. После этого «Росконтроль» занес марку в черный список. Нарушения также обнаружены в продукции марок «Каждый день» и «Разновес/Сибирский деликатес». В блинчиках «Сибирского деликатеса» было обнаружено повышенное содержание перца, что неприемлемо для продукции, рекомендованной к употреблению детям.

Согласно результатам анализа, эксперты рекомендовали к покупке блинчики марок «Морозко», «Останкино», «Сибирская коллекция» и «С пылу с жару».

Автор: Регина Пак
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