В США оценили важную роль сирийского опыта для ВС России

Москва, 9 ноября. Американский эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил о важной роли сирийского опыта, которые получили российские военные за последние годы.

По мнению Кофмана, контртеррористическая операция в Сирии значительно преобразовала российские вооруженные силы. Он даже назвал ее «счастливой войной» для России, так как участие в ней дало российским военным огромный опыт и стало толчком для инноваций в этой сфере.

По оценке американского эксперта, примерно две трети тактических авиационных средств РФ были задействованы над территорией Сирии, передает National Interest. Ценные знания, позволившие разработать новые методы ведения боевых действий, получили все слои российской «оборонки» — от рядовых до высших офицерских чинов. Кофман отметил, что ВС России смогут применить сирийский опыт в других конфликтах.

30 сентября 2015 года ВКС РФ начали операцию на территории Сирии против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) после соответствующего запроса Дамаска. Благодаря помощи российской авиации правительственые войска практически полностью освободили территорию республики он боевиков. В настоящее время в САР продолжают действовать две российские базы, расположенные в Хмеймиме и Тартусе.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин проинформировал коллег по ОДКБ о ситуации в Сирийской Арабской Республике и о четырехстороннем саммите по САР, состоявшемся в турецкой столице Стамбуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.